За день мошенники «развели» кировчан на 155 тысяч рублей

12 Февр. 14:01 2019-02-12T14:06:59+03:00

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Всего за один день, 11 февраля, сразу трое кировчан стали жертвами дистанционных мошенников. Первой в полицию обратилась 43-летняя женщина: ей позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сообщил, что ее карта заблокирована. Испугавшись, кировчанка передала ему все личные данные, а вскоре с ее счета пропали 86 тысяч рублей.

- По схожей схеме были обмануты еще два жителя региона, - сообщает пресс-служба УМВД России по Кировской области. - 40-летний мужчина из Верхнекамского района в итоге потерял 18 тысяч рублей, а 48-летний житель Котельнича - 51 тысячу. Полиция уже приступила к розыску преступников.

Ранее следователи рассказали, что в Кирове бизнес-леди заработала на продаже шуб 7,5 миллиона рублей, но решила не платить налоги. Теперь на девушку завели уголовное дело, ей грозит до одного года тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU