Кировчанин погиб, пытаясь заколоть сожительницу

12 Февр. 13:10 2019-02-12T13:42:26+03:00

Мужчина поранил подругу, а затем нанес сам себе несколько ударов ножом. Фото: СУ СК России по Кировской области

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Вчера, 11 февраля, из квартиры в доме на ул. Северное кольцо были срочно госпитализированы 46-летний мужчина и его 61-летняя сожительница. Как выяснилось, незадолго до этого они поссорились, мужчина взял шило и напал на кировчанку. Он несколько раз ударил ее по телу и рукам, после чего взял нож и нанес самому себе несколько ударов в живот. Женщина, однако, еще оставалась в сознании и успела вызвать скорую помощь.

- Сегодня утром 46-летний мужчина скончался в одной из кировских больниц, - сообщает СУ СК России по Кировской области. - Его сожительница находится в тяжелом состоянии. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство». Расследование продолжается, устанавливаются мотивы преступления.

Ранее в Чепецке судили местного жителя. Мужчина избил прохожего, за что и был наказан годом ограничения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU