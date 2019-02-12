2019-02-12T13:42:26+03:00
Происшествия

Кировчанин погиб, пытаясь заколоть сожительницу

Пострадавшая женщина находится в тяжелом состоянии
Александр ЧАРУШИН
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Мужчина поранил подругу, а затем нанес сам себе несколько ударов ножом. Фото: СУ СК России по Кировской областиМужчина поранил подругу, а затем нанес сам себе несколько ударов ножом. Фото: СУ СК России по Кировской области
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Вчера, 11 февраля, из квартиры в доме на ул. Северное кольцо были срочно госпитализированы 46-летний мужчина и его 61-летняя сожительница. Как выяснилось, незадолго до этого они поссорились, мужчина взял шило и напал на кировчанку. Он несколько раз ударил ее по телу и рукам, после чего взял нож и нанес самому себе несколько ударов в живот. Женщина, однако, еще оставалась в сознании и успела вызвать скорую помощь.

- Сегодня утром 46-летний мужчина скончался в одной из кировских больниц, - сообщает СУ СК России по Кировской области. - Его сожительница находится в тяжелом состоянии. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство». Расследование продолжается, устанавливаются мотивы преступления.

Ранее в Чепецке судили местного жителя. Мужчина избил прохожего, за что и был наказан годом ограничения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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