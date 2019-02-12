2019-02-12T13:10:01+03:00
Дом. Семья

В Кировской области стало в четыре раза меньше бешеных животных

Случаев заболевания птичьим гриппом и африканской чумой специалисты не обнаружили
Александр ЧАРУШИН
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В регионе ликвидирована и такая болезнь, как лейкоз крупного рогатого скотаВ регионе ликвидирована и такая болезнь, как лейкоз крупного рогатого скотаФото: Кристина БРАЖНИКОВА
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В 2018 году в Кировской области зафиксировано в четыре раза меньше случаев бешенства животных, чем год назад. Случаев заболевания птичьим гриппом и африканской чумой в регионе и вовсе не обнаружено.

Также 24 января были сняты ограничения с последнего неблагополучного пункта в Котельничском районе: теперь в Кировской области полностью ликвидирована такая болезнь, как лейкоз крупного рогатого скота. По этому показателю наш регион оказался в лидерах по стране: на сегодня лейкоз распространен в 64 субъектах Российской Федерации.

- Основная задача на 2019 год - не допустить заболевания животных африканской чумой и птичьим гриппом, как и другими опасными заболеваниями, - сообщает управление ветеринарии Кировской области. - Также специалисты продолжат следить за безопасностью продуктов животноводства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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