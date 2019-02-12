2019-02-12T13:08:56+03:00
Общество

В Кирове могут появиться баки для раздельного сбора мусора

Первый мусороперерабатывающий завод могут построить в 2019 году
Евгений ДЕМИХОВ
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В Кирове хотят ввести систему раздельного сбора мусораВ Кирове хотят ввести систему раздельного сбора мусораФото: Елизавета Захарова
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Кировчанам уже начали приходить квитанции за вывоз бытовых отходов, в которых расчет происходит по новой системе. Пока что вывоз ТБО не предусматривает раздельного сбора мусора, однако в Кировской области все же могут прийти к этому.

- Наша территориальная схема заточена под полигоны, под захоронения, - рассказал вице-спикер ОЗС и координатор проекта «Чистая страна» в Кировской области Роман Титов в эфире радио «Эхо Москвы». - Это неправильно. К лету мы должны привести эту схему в соответствие с законами. Раздельный сбор также должен появиться в терсхеме.

По его словам, в регионе в 2020 во дворах должны появиться баки двух видов. В первые кировчане будут выбрасывать пищевые отходы, а во вторые - мусор, идущий на переработку: бумагу и пластик.

В 2019 году построят первый в области мусороперерабатывающий завод. Он будет работать вблизи полигона в Осинцах.

Региональный оператор «Куприт» пока что никак не прокомментировал новость о раздельном сборе мусора в Кирове.

ИСТОЧНИК KP.RU

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