В кировской школе № 45 рушится потолок
В школе на Гайдара, 5, осыпается потолок. Факт запечатлели подписчики паблика «Злой кировчанин».
- Это четвертый этаж. Рядом - дверь в кабинет, где весь февраль и март должен идти прием и тестирование детей в первый класс, - пишут люди.
По словам читателей сообщества, школу записали на капремонт еще 15 лет назад. Однако подобные казусы, когда с потолка сыпалась не только штукатурка, уже случались.
Школу записали на капремонт еще 15 лет назад. Фото: vk.com/zlo43
- Действительно, в эти выходные осыпалась часть гипсокартонной конструкции с потолка школы № 45, - прокомментировали ситуацию в департаменте образования. - В коридоре здания на общей площади чуть более квадратного метра повреждены стройматериалы. При осмотре выяснилось, что из-за небольшого дефекта кровли внутрь проникла вода, отчего гипсокартон начал разрушаться.
В департаменте уточнили, что ремонт сделают в ближайшее время - сейчас многие классы закрыты на карантин, поэтому препятствий для рабочих нет.
Здание этой школы построили в середине прошлого века, его состояние ежегодно проверяют всевозможные надзорные органы и регулярно выдают разрешение на эксплуатацию - об аварийном состоянии речи не идет.
ИСТОЧНИК KP.RU