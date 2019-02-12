2019-02-12T13:06:56+03:00
Общество

В кировской школе № 45 рушится потолок

В департаменте образования пообещали отремонтировать здание
Мария ПЕТРОВА
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Ремонт планируют сделать в ближайшее время. Фото: vk.com/zlo43Ремонт планируют сделать в ближайшее время. Фото: vk.com/zlo43
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В школе на Гайдара, 5, осыпается потолок. Факт запечатлели подписчики паблика «Злой кировчанин».

- Это четвертый этаж. Рядом - дверь в кабинет, где весь февраль и март должен идти прием и тестирование детей в первый класс, - пишут люди.

По словам читателей сообщества, школу записали на капремонт еще 15 лет назад. Однако подобные казусы, когда с потолка сыпалась не только штукатурка, уже случались.

Школу записали на капремонт еще 15 лет назад. Фото: vk.com/zlo43

Школу записали на капремонт еще 15 лет назад. Фото: vk.com/zlo43

- Действительно, в эти выходные осыпалась часть гипсокартонной конструкции с потолка школы № 45, - прокомментировали ситуацию в департаменте образования. - В коридоре здания на общей площади чуть более квадратного метра повреждены стройматериалы. При осмотре выяснилось, что из-за небольшого дефекта кровли внутрь проникла вода, отчего гипсокартон начал разрушаться.

В департаменте уточнили, что ремонт сделают в ближайшее время - сейчас многие классы закрыты на карантин, поэтому препятствий для рабочих нет.

Здание этой школы построили в середине прошлого века, его состояние ежегодно проверяют всевозможные надзорные органы и регулярно выдают разрешение на эксплуатацию - об аварийном состоянии речи не идет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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