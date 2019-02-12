25 человек тушили пожар в общественной бане в Лянгасово

12 Февр. 11:42 2019-02-12T13:05:20+03:00

Пожар начался в парилке, а затем огонь перекинулся и на основную часть здания Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Вчера, 11 февраля, в микрорайоне Лянгасово загорелась общественная баня на ул. Матросова. Пожар начался в 20.45 часов в парильном отделении. В итоге в парилке сгорела обшивка стен, пола и потолка, а в самом здании закоптились стены и потолок на площади около 100 квадратных метров. Предположительно, причиной ЧП стало нарушение правил безопасности при растопке печи.

- Спасатели прибыли на место ЧП через 7 минут после начала пожара, - сообщает ОНДПР по городу Кирову. - Одного из работников бани пришлось эвакуировать. Ориентировочный ущерб от пожара составил 300 тысяч рублей. Огонь удалось потушить спустя час, еще 40 минут потребовалось на полную ликвидацию его последствий. На месте ЧП работали 25 пожарных.

Напомним, ранее в Куменском районе судили 46-летнего мужчину, который из мести поджег дом бывшей сожительницы. В итоге его приговорили к 2,5 года колонии, также мужчина выплатит всю сумму нанесенного ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU