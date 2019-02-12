Кировчанин погиб при столкновении «Форда» и КамАЗа на трассе

12 Февр. 10:59 2019-02-12T11:43:09+03:00

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В понедельник, 11 февраля, на трассе в Юрьянском районе Кировской области произошла крупная авария. 41-летний водитель «Форда Фокуса» выехал из села Монастырского в сторону Кирова. В 18.30 часов на 414-м километре автодороги «Вятка» машина вылетела на встречную полосу и столкнулась с КамАЗом.

- 41-летний водитель иномарки погиб от полученных травм, - сообщает УГИБДД УМВД России по Кировской области. - Данных о других пострадавших в аварии не поступало. Автоинспекторы устанавливают все детали этого ДТП.

Напомним, вчера вечером у кировского вокзала столкнулись пассажирский автобус и троллейбус. Из-за этого движение транспорта было заторможено вплоть до улицы Милицейской. По предварительным данным, в аварии никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU