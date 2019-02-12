2019-02-12T11:42:05+03:00
Происшествия

Чепчанин пошел под суд за пьяную драку

Мужчину в итоге наказали годом ограничения свободы
Александр ЧАРУШИН
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Двое чепчан поссорились на выходе из кафеДвое чепчан поссорились на выходе из кафеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Утром 28 октября житель Кирово-Чепецка закончил отдых в одном из местных кафе. Около 5.00 часов утра он вышел из здания, на улице ему встретился другой местный житель. Мужчины поссорились - в итоге осужденный избил потерпевшего.

- Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», - сообщает Кирово-Чепецкая городская прокуратура. - В итоге суд назначил чепчанину один год ограничения свободы.

Недавно мы рассказывали про 18-летнего жителя поселка Костино. В одном из местных кафе он поссорился с 36-летней женщиной, толкнул ее, а затем прыгнул ей на ногу. Если травмы потерпевшей окажутся действительно тяжелыми, на парня заведут уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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