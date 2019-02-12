В Мурашах нашли избитую собаку: она, даже на грани смерти, пыталась согреть новорожденных щенков

12 Февр. 07:30 2019-02-12T12:17:24+03:00

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На данный момент щенков уже накормили и обогрели, а вот за жизнь их матери-дворняги в Кирове борются врачи.

- Сейчас нашли люди собаку в контейнере на ул. Чкалова и Халтурина, она вся в крови, и 5 щенков рядом, - пишут волонтеры в группе «Подслушано Мураши». - Съездили, забрали и увезли в ветклинику. Просто от увиденного нет слов - все в крови, и даже в таком ужасном состоянии собака пыталась согреть, накормить и облизать своих детей. Ее, видимо, били... глаз наружу. Что за моральные уроды живут среди нас!!!

Вечером собаку увезли в областной центр. Врачи диагностировали перелом основания черепа. Шансы на жизнь у животного есть, но врачи дают осторожные прогнозы. Волонтеры пишут о том, что на семью, так зверски изувечившую собаку и выкинувшую умирать ее со щенками на улицу, хотят написать заявление.

Напомним, что в декабре прошлого года был принят новый закон «Об ответственном обращении с животными», который запрещает:

- устраивать бои между животными;

- держать дома диких зверей;

- выгуливать собак опасных пород без намордника и поводка;

- выгуливать собак в местах, не предназначенных для этого;

- кормить хищников другими живыми животными в публичных местах;

- выбрасывать животных - их можно только передать новому владельцу или в приют;

- открывать контактные зоопарки в торговых центрах;

- содержать животных в барах, кафе и ресторанах.

Закон обязывает:

- относиться к животным как к существам, способным испытывать эмоции и физические страдания;

- обеспечивать надлежащий уход и ветеринарный контроль;

- не допускать появления нежелательного потомства;

- убирать продукты жизнедеятельности при выгуле собак;

- передавать пойманное на улице животное в приют;

- возвращать потерявшееся животное владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU