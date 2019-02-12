В Мурашах нашли избитую собаку: она, даже на грани смерти, пыталась согреть новорожденных щенков
На данный момент щенков уже накормили и обогрели, а вот за жизнь их матери-дворняги в Кирове борются врачи.
- Сейчас нашли люди собаку в контейнере на ул. Чкалова и Халтурина, она вся в крови, и 5 щенков рядом, - пишут волонтеры в группе «Подслушано Мураши». - Съездили, забрали и увезли в ветклинику. Просто от увиденного нет слов - все в крови, и даже в таком ужасном состоянии собака пыталась согреть, накормить и облизать своих детей. Ее, видимо, били... глаз наружу. Что за моральные уроды живут среди нас!!!
Вечером собаку увезли в областной центр. Врачи диагностировали перелом основания черепа. Шансы на жизнь у животного есть, но врачи дают осторожные прогнозы. Волонтеры пишут о том, что на семью, так зверски изувечившую собаку и выкинувшую умирать ее со щенками на улицу, хотят написать заявление.
Напомним, что в декабре прошлого года был принят новый закон «Об ответственном обращении с животными», который запрещает:
- устраивать бои между животными;
- держать дома диких зверей;
- выгуливать собак опасных пород без намордника и поводка;
- выгуливать собак в местах, не предназначенных для этого;
- кормить хищников другими живыми животными в публичных местах;
- выбрасывать животных - их можно только передать новому владельцу или в приют;
- открывать контактные зоопарки в торговых центрах;
- содержать животных в барах, кафе и ресторанах.
Закон обязывает:
- относиться к животным как к существам, способным испытывать эмоции и физические страдания;
- обеспечивать надлежащий уход и ветеринарный контроль;
- не допускать появления нежелательного потомства;
- убирать продукты жизнедеятельности при выгуле собак;
- передавать пойманное на улице животное в приют;
- возвращать потерявшееся животное владельцу.
ИСТОЧНИК KP.RU