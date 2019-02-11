В Кировской области за 2018 год уничтожили 12,5 тонны опасных продуктов питания

11 Февр. 18:05 2019-02-12T11:33:26+03:00

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Работники ведомства подвели итоги работы за год. В 2018 году проверку прошла не только пищевая продукция, но и одежда. Так, специалисты проверили 859 меховых изделий. Из них 841 было некачественным. Предприятиям, распространявшим подобные товары, выписали предупреждения и штрафы. Однако не все исправили выявленные нарушения, поэтому специалистам пришлось изъять 156 некачественных шуб, дубленок и шапок.

- Стоимость изъятых товаров составила порядка девяти миллионов рублей, - уточнили в управлении Роспотребнадзора по Кировской области. - Помимо различных проверок управление занимается защитой прав потребителей. Так, в 2018 году в результате 19 судебных разбирательств покупателям вернули порядка 13 миллионов рублей за некачественные товары.

Кроме того, за это время четыре тысячи потребителей получили помощь в виде консультаций.

ИСТОЧНИК KP.RU