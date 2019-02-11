2019-02-12T11:30:34+03:00
Общество

У 236 кировчан в 2018 году впервые обнаружили ВИЧ

Медики фиксируют рост заболеваемости
Евгений ДЕМИХОВ
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Врачи рекомендуют регулярно проходить тест на ВИЧВрачи рекомендуют регулярно проходить тест на ВИЧФото: Тимур ХАНОВ
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Самая высокая динамика инфицирования остается в областном центре. За год в Кирове зарегистрировали 102 случая заболеваний. В пять раз меньше впервые обратившихся за помощью в Кирово-Чепецком районе - 21 человек. На третьем и четвертом местах «рейтинга» находятся Малмыжский и Советский районы. Там обратившихся к врачам впервые 13 и 10 человек соответственно.

- С впервые установленным диагнозом в 2018 году к специалистам обратились 236 человек, - сообщили в кировском СПИД-центре. - По итогам года показатель пораженности составил 109,8 на 100 тысяч человек населения. В 2017 году он равнялся 99,7 на 100 тысяч.

На сегодняшний день с момента первого случая регистрации в 1989 году количество ВИЧ-инфицированных в Кировской области составляет 2399 человек.

Медики подсчитали, что больше половины - 56% от зараженных в 2018 году - люди в возрасте 30-45 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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