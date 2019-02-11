2019-02-11T16:42:45+03:00
Происшествия

59-летняя кировчанка вытащила кошелек у пассажирки автобуса

Ей грозит наказание до 5 лет тюрьмы
Александр ЧАРУШИН
Поделиться:
Ранее женщина уже сидела в тюрьме. Фото: пресс-служба УМВД России по Кировской областиРанее женщина уже сидела в тюрьме. Фото: пресс-служба УМВД России по Кировской области
Изменить размер текста:

В конце октября в полицию обратилась 46-летняя кировчанка, ставшая жертвой вора. Как выяснилось, у нее из сумки пропал кошелек с деньгами. Кража произошла у автобусной остановки на улице Ленина: когда кировчанка заходила в салон, ее толкнула незнакомая женщина. Потерпевшая хорошо запомнила приметы ее внешности. В кошельке, кстати, лежали 24 тысячи рублей.

Кировчанка украла кошелек у пассажирки автобуса.Видео: пресс-служба УМВД России по Кировской области

- В итоге полицейским удалось задержать преступницу, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Кировской области. - Ей оказалась 59-летняя кировчанка, ранее уже судимая за кражи. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража из сумки, находившейся при потерпевшем». Максимальное наказание по статье - 5 лет тюрьмы.

Напомним, в Омутнинске ждет суда 46-летний местный житель: он похитил из-под подушки нетрезвой знакомой почти 50 тысяч рублей и сбежал. Однако вскоре его поймали - мужчине пришлось признаться в содеянном.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Малмыже построят ферму за 2,6 миллиарда рублей
Пнул по голове: за сломанный нос кировчанина отправят в тюрьму на два года
В Кирове пропал 11-летний мальчик
МЧС: в Кирове объявлено метеопредупреждение
«Ростелеком» придал новый импульс УЦН: сотовая связь с доставкой в сёла
Кировчанам выставили двойные счета за вывоз мусора
В Кирове пьяная женщина ударила ножом в грудь свою приятельницу
В Кирове жгут и ломают мусорные баки
По факту гибели рабочего на шинном заводе возбудили уголовное дело
«Победа» может увеличить число рейсов в Сочи и открыть направление до Калининграда
Делегация МРСК Центра во главе с генеральным директором компании Игорем Маковским примет участие в РИФ -2019
Дело экс-главы Афанасьевского района передано в суд
В Кировской области насчитали 33,8 тысячи безработных людей
Кировчанин будет сдавать ЕГЭ по 11 предметам
В Киров завезли 900 килограммов зараженных киви из Ирана и лимонов из Турции