59-летняя кировчанка вытащила кошелек у пассажирки автобуса

11 Февр. 16:42 2019-02-11T16:42:45+03:00

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В конце октября в полицию обратилась 46-летняя кировчанка, ставшая жертвой вора. Как выяснилось, у нее из сумки пропал кошелек с деньгами. Кража произошла у автобусной остановки на улице Ленина: когда кировчанка заходила в салон, ее толкнула незнакомая женщина. Потерпевшая хорошо запомнила приметы ее внешности. В кошельке, кстати, лежали 24 тысячи рублей.

Кировчанка украла кошелек у пассажирки автобуса.Видео: пресс-служба УМВД России по Кировской области

- В итоге полицейским удалось задержать преступницу, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Кировской области. - Ей оказалась 59-летняя кировчанка, ранее уже судимая за кражи. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража из сумки, находившейся при потерпевшем». Максимальное наказание по статье - 5 лет тюрьмы.

Напомним, в Омутнинске ждет суда 46-летний местный житель: он похитил из-под подушки нетрезвой знакомой почти 50 тысяч рублей и сбежал. Однако вскоре его поймали - мужчине пришлось признаться в содеянном.

ИСТОЧНИК KP.RU