2019-02-11T16:55:46+03:00
Общество

Территории домов у путепровода в Чистые Пруды благоустроят весной

Пока этому мешает погода
Евгений ДЕМИХОВ
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До конца строительства осталось около семи месяцев. Фото: Алексей ВОРОБЬЕВДо конца строительства осталось около семи месяцев. Фото: Алексей ВОРОБЬЕВ
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Официальное открытие дороги планируется на август 2019 года. До сдачи в эксплуатацию нужно не только достроить путепровод, но и облагородить прилегающие к нему территории. Этот вопрос жильцы домов в районе кинотеатра «Дружбы» обсуждали совместно с главой города Еленой Ковалевой. Пока что для удобства граждан около стройки поставили деревянные тротуары.

- Восстанавливать дворовые территории, расположенные вблизи путепровода, начнут весной 2019 года, - сообщили в Кировской городской думе. - Подрядчик начнет работы, когда установятся благоприятные погодные условия.

А вот путепровод в Чистые Пруды хотят открыть в августе 2019 года. Работы идут по графику.

Напомним, что год назад стройка оценивалась в 2 миллиарда 684 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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