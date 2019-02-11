Кировчанин с помощью товарища открыл фирму-однодневку, а потом скрылся
Житель Кирова обратился к своему знакомому с предложением открыть незаконное предприятие. Они решили оформить фирму-однодневку на своего знакомого. В конце 2018 года они подали документы в налоговую службу.
- Обычно такие организации открывают для легализации и обналичивания незаконных денег, - уточнили в прокуратуре Кировской области. - Также на эту фирму могут «вешать» долги.
Товарищей кировчанина нашли. Одного из них даже осудили на девять месяцев «условно» по статье «Незаконное образование юридического лица, совершенное в составе группы лиц по предварительному сговору». А вот инициатора предприятия пока что найти не могут.
ИСТОЧНИК KP.RU