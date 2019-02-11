В Костино 18-летний молодой человек уронил женщину и прыгнул ей на ногу

11 Февр. 14:34 2019-02-11T15:49:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Ссора произошла в субботу, 9 февраля 2019 года, в Костино. Молодой человек 2000 года рождения и женщина 1982 года рождения отдыхали в разных компаниях. Однако между ними возникла словесная перепалка.

- Во время ссоры злоумышленник толкнул женщину, и она упала на землю, - рассказали в УМВД России по Кировской области. - После этого молодой человек не остановился. Он прыгнул на ногу пострадавшей.

В результате конфликта женщину отправили в больницу с переломом. Также на ее теле обнаружили следы других травм. Судмедэксперты проводят необходимые исследования, чтобы определить тяжесть нанесенного вреда здоровью. По результатам экспертизы на него заведут уголовное дело. Пока что неизвестно, по какой именно статье.

ИСТОЧНИК KP.RU