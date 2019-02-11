К 1 марта станет известна стоимость экспертизы кировских трамплинов

11 Февр. 13:41 2019-02-11T15:47:38+03:00

Шансы на сохранение большого трамплина все еще реальны Фото: Анна КРЮКОВА

Об этом в своем Telegram-канале рассказал вице-спикер Заксобрания Кировской области

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В администрации города Кирова обсудили дальнейшую судьбу кировских трамплинов. Напомним, неделей ранее чиновники, общественники и спортсмены пришли к единому мнению: большой трамплин должен существовать. Однако на то необходимы большие денежные вложения.

Как стало известно сегодня, менее чем за месяц специалисты подсчитают, какая сумма нужна для начального этапа проекта - экспертизы с оценкой состояния конструкций.

- До 1 марта будет определена стоимость работ по инструментальному обследованию трех трамплинов: К-90, К-40 и К-20, - сообщает вице-спикер ОЗС Роман Титов в своем Telegram-канале. - После этого администрация с депутатами гордумы должны будут найти деньги на обследование, разработку проектно-сметной документации и проведение госэкспертизы.

Затем, по словам Титова, пройдут торги. Не позже чем к сентябрю будет точно известно состояние всех сооружений, как и стоимость их ремонта. Заодно станет ясно, может ли на площадке трамплина К-90 работать скалодром.

В марте, по данным вице-спикера, Киров должен принять международные соревнования ледолазов. Поэтому работа по текущему ремонту трамплина К-90 будет идти параллельно с экспертизами.

ИСТОЧНИК KP.RU