В кировских школах закрыли 77 классов на карантин

СЕГОДНЯ 12:35 2019-02-11T12:36:15+03:00

Пока что на карантин закрывают классы, а не школы Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Изменить размер текста: A A

Эпидемиологический порог еще не превышен, однако количество классов, закрытых на карантин, продолжает расти. Так, на неделе с 5 февраля 2019 года на карантин вывели 72 класса. Спустя неделю их стало 77 в 21 школе.

- Общее число заболевших школьников составляет 4827 человек, - пояснили в администрации города Кирова. - Это порядка 9% от общего числа учащихся. Превышения эпидпорога нет. Ситуация с заболевшими мониторится ежедневно в каждом учебном учреждении. Руководство принимает решения о карантине индивидуально.

В детских садах число заболевших тоже растет. На 11 февраля на больничном находятся порядка 2,9 тысяч человек, что составляет 10% от общего числа.

ИСТОЧНИК KP.RU