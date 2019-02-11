2019-02-11T12:29:07+03:00
Происшествия

Ночью в Кирове безработный мужчина с тростью напал на прохожих

Налетчика уже заключили под стражу
Александр ЧАРУШИН
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Мужчина успел ударить одного из приятелей. Фото: cg.oblast.onlineМужчина успел ударить одного из приятелей. Фото: cg.oblast.online
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В пятницу, 8 февраля, около 5.00 часов утра в полицию обратился 18-летний кировчанин. По словам молодого человека, он с компанией друзей стал жертвой нападения грабителя. Все произошло той же ночью: компания шла по улице Горького. Около одного из домов стоял неизвестный мужчина - он замахнулся на прохожих тростью, вырвал у потерпевшего портфель и ушел в подъезд. Один из друзей пошел за ним, но получил удар от злоумышленника.

- Подозреваемым оказался безработный 47-летний местный житель, - сообщает пресс-служба УМВД России по Кировской области. - Ранее он уже был судим. Уголовное дело заведено по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Мужчину уже поместили под стражу.

Напомним, кировская полиция ищет пенсионера, напавшего на посетителя одного из городских супермаркетов. Мужчина ударил молодого человека в шею и пытался преследовать его, пока тот убегал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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