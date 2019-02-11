2019-02-11T11:02:07+03:00
Общество

Кировский предприниматель не заплатил 1 млн. рублей налогов за продажу шуб и дубленок

Теперь владелице организации грозит год тюрьмы
Евгений ДЕМИХОВ
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За продажу шуб и дубленок без отметки в налоговой декларации предпринимательницу могут посадить в тюрьмуЗа продажу шуб и дубленок без отметки в налоговой декларации предпринимательницу могут посадить в тюрьмуФото: Михаил ФРОЛОВ
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За три года покупатели приобрели в магазине верхней одежды товары на сумму порядка 7,5 миллионов рублей. Женщина, владеющая организацией должна была указать в налоговой декларации эту сумму и заплатить налог на добавленную стоимость.

- Предпринимательница уклонилась от оплаты налога в размере более одного миллиона рублей, - сообщили в СУ СКР по Кировской области. - Доля неуплаченных налогов составила более 10%, что является крупным размером.

На владелицу организации завели уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов». Ей грозит до одного года лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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