В Кирово-Чепецке мужчина незаконно отлил кастет на собственной кухне

СЕГОДНЯ 11:00 2019-02-11T12:50:06+03:00

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В Кирово-Чепецке мужчина на собственной кухне изготовил из расплавленного металла кастет. За это ему ограничили свободу на один год и восемь месяцев. Об этом сообщила областная прокуратура.

У осужденного никогда не было лицензии на производство холодного оружия, однако это ему не помешало в декабре 2017 года отлить кастет. Мужчина заранее собрал различные детали из алюминия, дюралюминия, свинца и других легкосплавных металлов и расплавил их в железной банке. Из сырого песка мужчина создал форму кастета и вылил в нее сплав. После чего застывшее изделие он отшлифовал напильником.

Чепчанин уже был судим в 2018 году у за незаконное хранение огнестрельного оружия. Теперь в его отношении возбудили нового уголовное дело по ч. 4 ст. 223 УК РФ «Незаконное изготовление холодного оружия». За оба преступления суд приговорил мужчину к 20 месяцам ограничении свободы. В законную силу приговор еще не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU