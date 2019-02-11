2019-02-11T10:43:29+03:00
Экономика

Кировская область не вошла в топ-50 регионов с доступным бензином

На среднемесячную зарплату кировчан можно купить менее 600 литров топлива
Александр ЧАРУШИН
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К середине января литр бензина марки АИ-92 в регионе подорожал до 41 рубля 50 копеекК середине января литр бензина марки АИ-92 в регионе подорожал до 41 рубля 50 копеекФото: Олег УКЛАДОВ
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За 2018 год литр бензина марки АИ-92 в Кировской области подорожал на 8,3%. К середине января текущего года цена за литр такого топлива составила 41 рубль 50 копеек. В итоге бензин в нашем регионе нельзя назвать доступным для населения.

- На среднюю месячную зарплату кировчан можно купить всего 574 литра бензина, - сообщает Рейтинг РИА Новости. - По этому показателю Кировская область заняла лишь 65 место в рейтинге регионов России по доступности топлива.

Всего в списке было 85 позиций. Лидер рейтинга - Ямал, жители которого могут ежемесячно покупать свыше 2 000 литров бензина. Аутсайдер - Дагестан, где на среднюю зарплату можно приобрести менее 500 литров горючего.

Ранее стало известно, что в Кирове низкий уровень коррупции. В списке из 30 крупных городов страны по этому показателю кировчане оказались на последней строчке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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