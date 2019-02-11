2019-02-11T12:27:56+03:00
Экономика

Статистика: средняя зарплата кировских врачей составила 32 тысячи рублей

На одного врача пришлось почти три работника среднего медперсонала
Александр ЧАРУШИН
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Врачи в Кирове зарабатывают больше, чем в других городах регионаВрачи в Кирове зарабатывают больше, чем в других городах регионаФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В сфере здравоохранения в 2018 году трудились 27,5 тысячи жителей региона, большая часть из них - 14,2 тысячи человек - в Кирове. Основную часть кадров составил средний медицинский персонал - 11,8 тысячи специалистов. Таким образом, в прошлом году на одного кировского врача приходилось почти три работника среднего медперсонала.

- В организациях здравоохранения отмечен рост зарплат, - сообщает территориальный орган Федеральной службы государственной статистики Кировской области. - В абсолютном исчислении средняя начисленная заработная плата составила 28 201 рубль. Прирост с 2017 года составил 4 074 рубля или 17%. Уровень заработка в 2,7 раза превысил минимальный размер оплаты труда.

В самом Кирове средняя зарплата работников медицины составила 32 056 рублей. Этот показатель на 14% выше среднего по области.

Напомним, ранее аналитики пришли к выводу, что зарплаты кировских педагогов - одни из самых низких зарплат в стране. Наш город вошел в десятку антилидеров с показателем зарплаты около 22 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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