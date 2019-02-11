Погода в Кирове: на неделе ожидаются снегопады и потепление

СЕГОДНЯ 09:08 2019-02-11T12:24:45+03:00

Во вторник в городе может выпасть до 2 миллиметров осадков Фото: Михаил ФРОЛОВ

В четверг и субботу могут пройти дожди

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Новая рабочая неделя принесет в Киров потепление и сильные снегопады. Такой прогноз дают специалисты Гидрометцентра. Сегодня, 11 февраля, в городе ожидается до -5 градусов, также подует сильный южный ветер. Погода будет пасмурной, прогнозируются осадки.

Во вторник, 12 февраля, в Кирове будет облачно, временами ожидается снег. Ночью температура составит -7 градусов, а днем поднимется до -4. Усилится и ветер.

В выходные также не обойдется без осадковФото: Валерий РОМАНОВ

В среду, 13 февраля, кировчан ожидают пасмурная погода и сильные снегопады: за сутки в городе может выпасть до 2 миллиметров осадков. Ночью в Кирове -8, днем потеплеет до -5 градусов.

Четверг, 14 февраля, может принести в Киров не только снег, но и дожди. Ночью в городе ожидается -6 градусов, днем - до -1. Также кировчан ожидает сильный юго-западный ветер.

В пятницу и выходные дни потепление продолжится: ночью столбик термометра покажет -3…-5 градусов, днем -2...0 градусов. В пятницу может пойти снег, в субботу - дождь, а в воскресенье синоптики прогнозируют сухую погоду.

ИСТОЧНИК KP.RU