2019-02-11T12:22:19+03:00
Происшествия

Пропавшую 55-летнюю кировчанку не могут найти почти две недели

Волонтеры просят у неравнодушных жителей помощи в поисках Веры Денисовой
Александр ЧАРУШИН
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Сообщите любые данные о судьбе пропавшей женщины волонтерам или в полицию. Фото: vk.com/lizaalert_kirovСообщите любые данные о судьбе пропавшей женщины волонтерам или в полицию. Фото: vk.com/lizaalert_kirov
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В Кирове пропала 55-летняя Вера Денисова. В последний раз женщину видели 30 января, около 17.00 часов. С тех пор о ее судьбе ничего не известно. Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» разместили в соцсетях ориентировку на поиск кировчанки.

- Вера Ивановна ростом 155 сантиметров, худощавого телосложения, - указано в ориентировке. - У нее короткие черные волосы и карие глаза. Женщина была одета в длинную коричневую кожаную куртку, темные штаны, темную шапку, белый хомут, коричневые ботинки и бежевые гетры. С собой у нее была черная сумка.

8(800)700-54-52 или 112 - сообщите любую известную вам информацию о судьбе Веры Денисовой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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