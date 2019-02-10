Жителя Нолинска принудительно отправили на лечение от туберкулеза

СЕГОДНЯ 13:55 2019-02-10T13:55:54+03:00

59-летний мужчина ни раз пропускал необходимые для жизни и здоровья процедуры

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Прокуратура Нолинского района отправила местного жителя на принудительное лечение в тубдиспансер. У 59-летнего мужчины диагностирован туберкулез легких открытой формой.

Однако, зная то, что его болезнь может быть опасной для других людей, игнорировал обследования и лечение.

По данному факту местный прокурор обратился в суд после обращение нескольких кировчан. Заявления прокурора суд удовлетворил и вынес вердикт: мужчину необходимо отправить на принудительное обследование, лечение в филиал Областного тубдиспансера.

Отметим, что туберкулез - инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Больные таким видом туберкулеза представляют опасность для жизни не только себя, но и окружающих людей. Поэтому законодательство России позволяет принудительно отправлять больных, игнорирующих требования и предписания врачей, на лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU