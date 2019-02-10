Житель Куменского района, желая отомстить любимой, поджог ее дом

СЕГОДНЯ 11:53 2019-02-10T11:53:39+03:00

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В Куменском районе осудили мужчину, который поджог двухквартирный деревянный жилой дом. 46-летний мужчина, желая отомстить своей бывшей сожительнице, поджог ее вещи на веранде, но пламя быстро разрослось.

Пожар произошел 21 ноября. Осужденный, житель деревни Парфеновщина, пришел в квартиру своей бывшей сожительницы, чтобы забрать вещи и документы. Во время встречи пара поговорила, после чего расстроенный и разозленный мужчины ушел. Однако, желая отомстить за разорванные отношения, он решил сжечь вещи своей любимой, оставленные на веранде.

Но пламя быстро разрослось и перекинулось не только на квартиру сожительницы, но и на соседнюю. Огонь уничтожил имущество двух квартир на сумму более 350 тысяч рублей.

Мужчину приговорили к двум с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, поджигатель должен будет компенсировать нанесенный материальный ущерб потерпевшим. Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU