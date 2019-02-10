В Кирово-Чепецке сотрудники Росгвардии нашли пропавшего подростка

СЕГОДНЯ 11:21 2019-02-10T11:21:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники Росгвардии во время патрулирования улиц Кирово-Чепецка нашли пропавшую 14-летнюю девочку. Мама подростка была напугана тем, что ее ребенок до сих пор не вернулся из школы, хотя прошло два часа.

В 13.50 в полицию позвонила обеспокоенная кировчанка: уроки у ее дочери закончились два часа назад, а домой она так и не пришла, телефон подростка не отвечает - выключен. Сразу же после звонка ориентировку на девочку разослали всем патрулирующим нарядам Вневедомственной охраны.

Вскоре похожую по приметам девочку нашли на улице Кирова в компании сверстниц. Росгвардейцы поговорили с подростками и выяснили, что после школы дети пошли гулять, бродить по магазинам. А маму предупредить девочка не успела: на морозе телефон разрядился.

Девочку передали сотрудникам ПДН.

ИСТОЧНИК KP.RU