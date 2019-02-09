На лечение кировчанина, попавшего в ДТП под Йошкар-Олой, собирают деньги

СЕГОДНЯ 12:43 2019-02-09T12:43:44+03:00

Иван Сечной после страшного ДТП лежит в коме уже больше недели. Фото: Анна АНФИЛАТОВА

У мужчины поврежден головной мозг и множественные переломы по всему телу

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Кировчанин Иван Сечной попал в страшное ДТП недалеко от деревни Куяр, под Йошкар-Олой. Его легковой автомобиль столкнулся с большегрузом: по словам очевидцев, мужчина сидел в кресле машины без каких-либо признаков на жизнь. ДТП произошло 21 января.

Сейчас Иван находится в коме в марийской больнице. Врачи диагностировали множественные переломы, поврежденный головной мозг.

У Ивана осталась жена и трое детей: сыновья десять и восемь, и четырехлетняя дочка. К сожалению, у них нет средств добраться до Йошкар-Олы, чтобы ухаживать за 32-летним мужчиной. Сестра пострадавшего попросила о помощи: сейчас семья остро нуждается в памперсах, впитывающих салфетках, влажных салфетках и пене для обтирания «Метолид».

Если вы хотите помочь Ивану и его семье вещами, медикаментами или деньгами, то просьба написать Анне Анфилатовой, сестре мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU