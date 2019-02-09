2019-02-09T12:43:44+03:00
Общество

На лечение кировчанина, попавшего в ДТП под Йошкар-Олой, собирают деньги

У мужчины поврежден головной мозг и множественные переломы по всему телу
Елизавета Захарова
Поделиться:
Иван Сечной после страшного ДТП лежит в коме уже больше недели. Фото: Анна АНФИЛАТОВАИван Сечной после страшного ДТП лежит в коме уже больше недели. Фото: Анна АНФИЛАТОВА
Изменить размер текста:

Кировчанин Иван Сечной попал в страшное ДТП недалеко от деревни Куяр, под Йошкар-Олой. Его легковой автомобиль столкнулся с большегрузом: по словам очевидцев, мужчина сидел в кресле машины без каких-либо признаков на жизнь. ДТП произошло 21 января.

Сейчас Иван находится в коме в марийской больнице. Врачи диагностировали множественные переломы, поврежденный головной мозг.

У Ивана осталась жена и трое детей: сыновья десять и восемь, и четырехлетняя дочка. К сожалению, у них нет средств добраться до Йошкар-Олы, чтобы ухаживать за 32-летним мужчиной. Сестра пострадавшего попросила о помощи: сейчас семья остро нуждается в памперсах, впитывающих салфетках, влажных салфетках и пене для обтирания «Метолид».

Если вы хотите помочь Ивану и его семье вещами, медикаментами или деньгами, то просьба написать Анне Анфилатовой, сестре мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За выходные в городе от снега очистят 24 участка
В Кирове полиция разыскивает мужчину ударившего покупателя магазина по шее
Путин отправил на пенсию главу УФСИН РФ по Кировской области
Депутатам из Удмуртии рассказали, как выстроена работа комитетов ОЗС
В Киров завезли почти 900 килограммов зараженных лимонов
Владимир Быков: «Только совместные усилия позволят нам добиться успехов»
В Богородском районе из пожара спасли 169 телят
Сняли с поезда в Кирове: 44-летний мужчина выпивал, курил и дрался с соседями по купе
Минкульт: здание колледжа искусств не будут переселять
Российская мобильная операционная система начинает новый этап развития под брендом «Аврора»
В Кирово-Чепецке собака покусала шестерых учеников
В ВятГУ пройдет региональная олимпиада по бухгалтерскому учету в 1С
В 2018 году Кировэнерго установил более 4800 приборов учета электроэнергии с дистанционной передачей данных
Более семи кировчан упали в салоне автобуса из-за маневров водителя
Квартира из Кирова вошла в десятку самых дорогих «однушек» Поволжья
«Мастер парковки»: Шульгин будет награждать кировчан, чьи машины мешают проезду спецтехники
В Кировской области проходит турнир «Золотая шайба» при поддержке «УРАЛХИМа»
В Кирове прямая зависимость зарплаты водителей от дневной выручки провоцирует «езду наперегонки»
В Кировской области уничтожили 6 тонн опасных фруктов и овощей
В Омутнинске мужчина украл 49 тысяч из-под подушки у собутыльницы
К 2024 году в регионе расселят 360 аварийных домов