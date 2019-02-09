За выходные в городе от снега очистят 24 участка

СЕГОДНЯ 12:16 2019-02-09T12:16:49+03:00

Подрядчики займутся не только магистральными дорогами, но и придомовыми территориями

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Администрация города Кирова утвердила график вывоза снега в выходные. В него вошли 24 улицы.

Снегоуборочная техника начала расчищать дороги уже этой ночью. Работы проводились на улицах Молодой Гвардии (от Карла Маркса до Октябрьского проспекта и от Казанской до Водопроводной), Володарского, Маклина (от Карла Маркса до Октябрьского проспекта), Казанская (от Московской до Пионерского проезда) Динамовский проезд, Пионерский проезд, Клубная, Заречная, Проезжая, Ключевая, Свердлова, Подгорная (от Свердлова до дома №16 по улице Подгорной), Калинина (от Чапаева до Горького).

В ночь с субботы на воскресенье подрядчики займутся уборкой улиц Попова, Пугачева (от Щорса до Калинина), Пролетарской, Милицейской, Володарского, Свободы, Талица, Боровая, Баумана.

А вот ночных работ с 10 на 11 февраля гораздо больше. Дорожники должны будут расчистить от снега зауженные места улицы Павла Корчагина, улицу 60 лет ВЛКСМ, проезд от улицы Павла Корчагина (у дома № 215) до дома №221/1 по улице Павла Корчагина (детская поликлиника), Октябрьский проспект (от Профсоюзной до Красноармейской), улицы Комсомольская (от Карла Маркса до Октябрьского проспекта), Приозерная, Хлыновская, Верхосунская, Нагорная, Карла Маркса, Труда, Ленина, Профсоюзная.

В связи с ночными работами в управлении дорожной и парковой инфраструктуры автовладельцев просят не оставлять свои машины на улицах, где будет идти уборка снега.

Отметим также, что с четверга на пятницу подрядчики вывезли с улиц города больше десять с половиной тысяч кубометров снега. Основные силы были брошены на расширение крупных магистралей: улиц Ленина, Карла Маркса, Московской, Воровского, а также на периферийных улицах Герцена, Преображенской и Подгорной.

ИСТОЧНИК KP.RU