Путин отправил на пенсию главу УФСИН РФ по Кировской области

СЕГОДНЯ 18:17 2019-02-08T18:21:32+03:00

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Глава УФСИН РФ по Кировской области, генерал-майор внутренней службы Владимир Никитеев снят со своей должности. Соответствующий указ Президента России был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации сегодня, 8 февраля.

Напомним, Владимир Иннокентьевич был назначен главой регионального УФСИН 10 апреля 2014 года, ранее он занимал аналогичные посты в Иркутской области и Забайкальском крае.

Как удалось выяснить «Комсомолке», Никитеев был освобожден от своей должности в связи с выходом на пенсию. Врио главы УФСИН по Кировской области стал Александр Николаевич Коновалов, ранее - первый замначальника регионального УФСИН.

ИСТОЧНИК KP.RU