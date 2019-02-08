2019-02-08T16:12:06+03:00
Общество

Минкульт: здание колледжа искусств не будут переселять

Татьяна Мазур встретилась с работниками учреждения
Мария ПЕТРОВА
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Здание на Спасской останется у колледжа и музыкальной школы. Фото: change.orgЗдание на Спасской останется у колледжа и музыкальной школы. Фото: change.org
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Здание колледжа музыкального искусства им. И.В. Казенина на улице Спасской, 15 не превратят в торговый центр или развлекательное заведение. Об этом заявила министр культуры региона Татьяна Мазур на встрече с коллективом учебного заведения.

- Такие проекты не рассматриваются совсем, здание однозначно остается у колледжа и музыкальной школы, - отметила Татьяна Сергеевна.

Татьяна Мазур рассказала также о перспективах дальнейшей работы колледжа. Основной упор будет сделан на выполнение майских указов президента. В частности, где идет речь о создании трехуровневой системы художественного образования: «детская школа искусств (ДШИ) - училище - вуз».

- В Кировской области действует 71 муниципальная детская школа искусств, а также три областных учреждения профобразования (колледжи музыкального искусства и культуры, а также художественное училище), - подчеркнула Мазур. При этом кадровый дефицит преподавателей и концертмейстеров в ДШИ составляет 120 человек.

В планах у минкульта пересмотреть учебный процесс, в частности Татьяна Мазур обратила внимание на специальность «Музыкальное искусство эстрады», которой нет в перечне необходимых. Помимо этого, выпускникам-эстрадникам негде работать в родном крае: у нас нет областных эстрадных коллективов, ни театра эстрады.

Вместе с тем по этой специальности в колледже музыкального искусства за счет областного бюджет обучается 48 человек (из них «Эстрадное пение» – 20), и при этом осуществляется недостаточный набор по другим действительно актуальным специальностям.

- Следовательно, нужно пересматривать государственный заказ на подготовку кадров в сфере музыкального искусства, - сказала министр культуры, отметив: эти задачи полностью соотносятся с Программой развития системы российского музыкального образования.

Также сейчас ставится задача по подготовке профессиональных педагогов и повышению зарплат для них.

Министр предложила руководству и коллективу колледжа подготовить расчеты по увеличению гарантированной части зарплаты, сделать работу комиссии по установлению стимулирующих выплат при колледже открытой и гласной.

Напомним, слухи о переселении Казенинки из бывшего магазина купца Клобукова ходят давно. На днях обеспокоенные положением дел сотрудники учреждения разместили петицию на площадке Change.org, адресованную министру культуры России Владимиру Мединскому и региональному минкульту Татьяне Мазур.

ИСТОЧНИК KP.RU

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