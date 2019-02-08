В Кирово-Чепецке собака покусала шестерых учеников

СЕГОДНЯ 16:00 2019-02-08T16:03:11+03:00

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В Кирове-Чепецке собака покусала шестерых учеников школы №2 имени Алексея Некрасова. Как признаются местные жители у пса есть и дом и хозяин, но она гуляет сама по себе и нередко набрасывается на людей.

О том, что на учеников начальных классов напала собака, рассказала директору школьная медсестра: она сразу же оказала ребятам первую медицинскую помощь и направила к хирургу в районную больницу, директор учреждения сообщил о ЧП родителям школьников.

- Я как обычно проводила сына до заборы школы рано утром, - рассказала «Комсомолке» мама одного из пострадавших мальчиков - Он увидел, что во дворе бегает собака, но не уходить же из школы. Он рассказал мне, что она начала с ним играть, а потом запрыгнула на грудь, он испугался, оттолкнул ее. Но когда опустил руку, то собака укусила его, прокусив варежку. От этого пса пострадали и другие дети. Одна мама сказала, что собака прокусила ребенку руку через курточку!

Теперь второкласснику делают перевязки и прописали шесть уколов.

В местных группах чепчане рассказали, что неоднократно видели этого «бродячего» пса. Ухоженное, в ошейнике, животное гуляет без намордника и набрасывается не только на людей, но и на коляски, машины и детские ватрушку с «пассажирами».

В УМВД России по Кировской области нам сообщили, что хозяина собаки пока не нашли, однако ведутся оперативно-следственные мероприятия. Что будет с псом и его хозяином, когда их поймают, не известно, так как решение будет принято согласно правилам содержания домашних животных Кирово-Чепецкого района. Если правила были нарушены, то за ними последует наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU