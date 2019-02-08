Квартира из Кирова вошла в десятку самых дорогих «однушек» Поволжья

СЕГОДНЯ 14:38 2019-02-08T14:38:39+03:00

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Самой дешевой в этом списке оказалась однокомнатная квартира, которая находится в Пензе. Ее стоимость 4,3 миллиона рублей. А самая дорогая, за 10,95 миллионов рублей, находится в Казани.

Все квартиры рейтинга относят к классу элитного жилья, поэтому стоимость за такую жилплощадь может превышать цену обычной двух- или трехкомнатной квартиры.

Квартира из Кирова заняла девятое место. Она опередила «конкурентку» из Пензы по стоимости на 570 тысяч рублей, а вот по площади, наоборт, уступает ей. В кировской «однушке» 48 квадратных метров.

Эксперты из «ЦИАН» рассказали, что отделана квартира в классическом стиле. Он дополняется неоновой подсветкой и ванной с гидромассажем. Прямо из нее можно можно полюбоваться на город через панорамное окно.

ИСТОЧНИК KP.RU