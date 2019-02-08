2019-02-08T14:38:39+03:00
Общество

Квартира из Кирова вошла в десятку самых дорогих «однушек» Поволжья

Она заняла девятое место
Евгений ДЕМИХОВ
Поделиться:
Образ элитного жилья дополняет неоновая подсветка. Фото: cian.ruОбраз элитного жилья дополняет неоновая подсветка. Фото: cian.ru
Изменить размер текста:

Самой дешевой в этом списке оказалась однокомнатная квартира, которая находится в Пензе. Ее стоимость 4,3 миллиона рублей. А самая дорогая, за 10,95 миллионов рублей, находится в Казани.

Все квартиры рейтинга относят к классу элитного жилья, поэтому стоимость за такую жилплощадь может превышать цену обычной двух- или трехкомнатной квартиры.

Квартира из Кирова заняла девятое место. Она опередила «конкурентку» из Пензы по стоимости на 570 тысяч рублей, а вот по площади, наоборт, уступает ей. В кировской «однушке» 48 квадратных метров.

Эксперты из «ЦИАН» рассказали, что отделана квартира в классическом стиле. Он дополняется неоновой подсветкой и ванной с гидромассажем. Прямо из нее можно можно полюбоваться на город через панорамное окно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сняли с поезда в Кирове: 44-летний мужчина выпивал, курил и дрался с соседями по купе
Минкульт: здание колледжа искусств не будут переселять
Российская мобильная операционная система начинает новый этап развития под брендом «Аврора»
В Кирово-Чепецке собака покусала шестерых учеников
В ВятГУ пройдет региональная олимпиада по бухгалтерскому учету в 1С
В 2018 году Кировэнерго установил более 4800 приборов учета электроэнергии с дистанционной передачей данных
Более семи кировчан упали в салоне автобуса из-за маневров водителя
«Мастер парковки»: Шульгин будет награждать кировчан, чьи машины мешают проезду спецтехники
В Кировской области проходит турнир «Золотая шайба» при поддержке «УРАЛХИМа»
В Кирове прямая зависимость зарплаты водителей от дневной выручки провоцирует «езду наперегонки»
В Кировской области уничтожили 6 тонн опасных фруктов и овощей
В Омутнинске мужчина украл 49 тысяч из-под подушки у собутыльницы
К 2024 году в регионе расселят 360 аварийных домов