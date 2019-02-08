«Мастер парковки»: Шульгин будет награждать кировчан, чьи машины мешают проезду спецтехники
Кировчане в соцсетях периодически продолжают жаловаться на переполненные мусорные баки. Нередко это происходит по вине самих жильцов: они оставляют свои авто на подъезде к контейнерным площадкам, а спецтехника в итоге не может добраться до баков. В каждом подобном случае фотографии нарушений уходят в специальную инспекцию.
- Однако некоторые «мастера парковки» заслуживают отдельного поощрения, - приводит слова сити-менеджера Ильи Шульгина пресс-служба города Кирова. - Мы будем отбирать фотографии самых вопиющих случаев и еженедельно выбирать «победителя». Ему будет вручаться приз - сушеная крапива: она, как известно жжет, а некоторые «мастера парковки» жгут ничуть не хуже.
«Победители» недели могут в любой день забрать свою награду в здании администрации города. Фотографии их машин будут размещаться на сайте мэрии.
ИСТОЧНИК KP.RU