2019-02-08T14:11:46+03:00
Общество

«Мастер парковки»: Шульгин будет награждать кировчан, чьи машины мешают проезду спецтехники

«Победителей» недели будет ждать награда - сушеная крапива
Александр ЧАРУШИН
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Снимки будут публиковаться на сайте мэрии. Фото: admkirov.ruСнимки будут публиковаться на сайте мэрии. Фото: admkirov.ru
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Кировчане в соцсетях периодически продолжают жаловаться на переполненные мусорные баки. Нередко это происходит по вине самих жильцов: они оставляют свои авто на подъезде к контейнерным площадкам, а спецтехника в итоге не может добраться до баков. В каждом подобном случае фотографии нарушений уходят в специальную инспекцию.

- Однако некоторые «мастера парковки» заслуживают отдельного поощрения, - приводит слова сити-менеджера Ильи Шульгина пресс-служба города Кирова. - Мы будем отбирать фотографии самых вопиющих случаев и еженедельно выбирать «победителя». Ему будет вручаться приз - сушеная крапива: она, как известно жжет, а некоторые «мастера парковки» жгут ничуть не хуже.

«Победители» недели могут в любой день забрать свою награду в здании администрации города. Фотографии их машин будут размещаться на сайте мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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