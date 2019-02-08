В Кирове прямая зависимость зарплаты водителей от дневной выручки провоцирует «езду наперегонки»

СЕГОДНЯ 13:58 2019-02-08T13:58:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Кировское автотранспортное предприятие является в областном центре самым крупным перевозчиком. Однако, в конце года КСП, проведя аудит, выявило немало нарушений в работе муниципального предприятия. Глава города Елена Ковалева посетила АТП и лично провела беседу с руководителями организаций, регулирующих работу транспортников.

Речь зашла о соблюдении интервалов движения в расписании. Директор Центральной диспетчерской службы Олег Семаков сообщил, что движение городских автобусов и троллейбусов отслеживается в режиме онлайн. Поступившие от граждан жалобы оперативно отрабатываются. Однако не все водители соблюдают утвержденное расписание, стремясь собрать больше пассажиров, потому такое явление, как «гонки» на дорогах, все еще существует.

- Нарушителей наказывают штрафами – отметил начальник отдела транспорта департамента городского хозяйства Виктор Воронцов.

- Очевидно, что маршрутная сеть устарела, поэтому сейчас разрабатывается новая ее модель, удобная как для пассажиров, так и для автоперевозчиков, - сказала Елена Васильевна. - Документ будет широко обсуждаться с привлечением депутатов гордумы, общественности, представителей АТП.

КСТАТИ

В АТП зарплата водителей и кондукторов зависит от дневной выручки. Поэтому уже несколько лет экипажи автобусов, конкурируя друг с другом, устраивали гонки на улицах Кирова – чтобы забрать как можно больше пассажиров.

- Как считает Елена Ковалева, проблему может решить повременная оплата труда с различными стимулирующими надбавками: за безаварийную езду, соблюдение расписания, отсутствие жалоб, за чистоту и порядок в салоне и так далее, - сообщает сайт кировской городской думы. - А задача управленцев – обеспечить правильную организацию движения на маршрутах, чтобы увеличить общую выручку муниципального предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU