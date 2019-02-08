2019-02-08T13:25:56+03:00
Происшествия

В Омутнинске мужчина украл 49 тысяч из-под подушки у собутыльницы

Ранее он уже сидел в тюрьме
Александр ЧАРУШИН
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На преступника завели уголовное делоНа преступника завели уголовное делоФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В конце января 51-летняя жительница Омутнинска принимала в своем доме гостей. Уже после окончания застолья и распития алкоголя она обнаружила пропажу всех своих сбережений - 49 тысяч рублей. Как выяснилось, к краже был причастен один из гостей, ранее судимый безработный 46-летний мужчина.

- Мужчина увидел, как хозяйка дома прятала деньги под подушку на своей кровати, - сообщает пресс-служба УМВД России по Кировской области. - Ему удалось похитить деньги, затем он еще немного посидел за столом и ушел. Уголовное дело завели по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Мужчина уже признался в содеянном.

Ранее в поселке Ожмегово женщина пригласила в гости своего знакомого. Они выпили, мужчина уснул, а злоумышленница украла из кармана его брюк 4 500 рублей. В итоге ее приговорили к году колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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