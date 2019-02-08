2019-02-08T12:07:06+03:00
Недвижимость

К 2024 году в регионе расселят 360 аварийных домов

В марте станет известно, сколько денег Кировская область получит на реализацию программы
Александр ЧАРУШИН
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В список аварийных домов региона вошли 360 жилых зданийВ список аварийных домов региона вошли 360 жилых зданийФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В 2019-2024 годах программа переселения кировчан из аварийного жилья будет продолжена. В программу включат здания из 28 населенных пунктов Кировской области, которые были признаны аварийными в 2012-2016 годах. Все эти дома уже внесены в систему «Реформа ЖКХ», на сегодня в ней указаны 360 домов общей площадью свыше 120 тысяч квадратных метров.

- Правительство РФ до 1 марта сообщит, сколько денег мы получим на программу переселения, - сообщает пресс-служба правительства Кировской области. - После этого, до 1 апреля, будет утверждена региональная программа переселения из аварийного жилья.

Власти на местах уже начинают выбирать земельные участки для строительства новых домов и квартиры на вторичном рынке. Программа по переселению кировчан будет поддержана средствами из областного и местных бюджетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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