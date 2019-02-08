2019-02-08T12:47:21+03:00
Происшествия

В гаражах на Луганской неизвестный стрелял по иномарке

Молодого человека разыскивает полиция
Александр ЧАРУШИН
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ЧП попало на запись видеокамер. Фото: пресс-служба УМВД России по Кировской областиЧП попало на запись видеокамер. Фото: пресс-служба УМВД России по Кировской области
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Вечером 29 января в гаражном кооперативе на ул. Луганской, 66, была «уценена» Toyota Hilux. Неустановленный кировчанин выстрелил прямо в машину - ущерб ее владельца составил 45 тысяч рублей. ЧП произошло в 20.55 часов и попало на запись видеокамер.

Мужчина с пистолетом уценил чужую Тойоту .Видео: пресс-служба УМВД России по Кировской области

- Мужчине на вид 25-30 лет, - сообщает пресс-служба УМВД России по Кировской области. - Он плотного телосложения, с короткой стрижкой, ростом до 180 сантиметров. Злоумышленник был одет в длинную светлую куртку, светлые спортивные штаны и темные кроссовки. Возможно, он передвигался на темном автомобиле ВАЗ-2113.

36-16-22, 8-999-361-12-01, 8-999-361-16-40 или 02 - сообщите в полицию любые данные о личности подозреваемого.

ИСТОЧНИК KP.RU

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