Кировский депутат решил посчитать, сколько мусора производит его семья

СЕГОДНЯ 11:19 2019-02-08T11:19:23+03:00

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В «мусорном эксперименте» участвует вся семья депутата кировской Гордумы Михаила Ковязина.

- Ко мне очень часто обращаются по вопросам тарифа на вывоз ТБО, который начал действовать с 1 января 2019 года, - написал Михаил Николаевич. - Написал запрос в РСТ с просьбой дать подробное разъяснение. При этом, с 1 февраля в своей семье стали учитывать объем мусора (ТБО), которое «генерит» семья из 4-х человек. По итогам февраля расскажу, сколько получилось.

Напомним, что с 1 января 2019 года плата за отходы в месяц для жителей Кировской области – 114,75 рублей с человека. Для жителей Кирова – 4,91 рубля с квадратного метра жилья. Для жителей Кирово-Чепецка – 4,75 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU