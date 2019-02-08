2019-02-08T11:19:23+03:00
Недвижимость

Кировский депутат решил посчитать, сколько мусора производит его семья

Михаил Ковязин также отправил письмо в РСТ с просьбой обосновать тариф на вывоз ТБО
Алена ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
Михаил Ковязин решил провести эксперимент - сколько мусора производит его семья. Фото: vk.com/m_kovyazinМихаил Ковязин решил провести эксперимент - сколько мусора производит его семья. Фото: vk.com/m_kovyazin
Изменить размер текста:

В «мусорном эксперименте» участвует вся семья депутата кировской Гордумы Михаила Ковязина.

- Ко мне очень часто обращаются по вопросам тарифа на вывоз ТБО, который начал действовать с 1 января 2019 года, - написал Михаил Николаевич. - Написал запрос в РСТ с просьбой дать подробное разъяснение. При этом, с 1 февраля в своей семье стали учитывать объем мусора (ТБО), которое «генерит» семья из 4-х человек. По итогам февраля расскажу, сколько получилось.

Напомним, что с 1 января 2019 года плата за отходы в месяц для жителей Кировской области – 114,75 рублей с человека. Для жителей Кирова – 4,91 рубля с квадратного метра жилья. Для жителей Кирово-Чепецка – 4,75 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В гаражах на Луганской неизвестный стрелял по иномарке
Жителя Котельнича приговорили к году тюрьмы за кражу кофе
В Кирове фирма завалила гектар земли навозом
В регионе заработала горячая линия по проблемам с мусором
Погода в Кирове: на выходных ожидается потепление и снегопады
Кировчане в 2018 году подключили более 40 тысяч услуг «Ростелекома»
Продавцов контрафактных лекарств оштрафовали на 260 тысяч рублей
В Кировской области стремительно растет заболеваемость ОРВИ
Кировчан просят помочь разыскать 44-летнюю женщину
За неделю кировчане добыли 27 волков
В Кирове завели уголовное дело по факту ложных сообщений о минировании зданий
Кировчанка продала жительнице из Ставрополья несуществующую одежду
Авария на трассе Киров - Советск: 37-летний мужчина погиб, еще трое в больнице
Ученые ВятГУ – обладатели грантов РФФИ
В Мурыгино экс-уголовник залез в квартиру через форточку и украл фен, куртку, роутер, телевизор и ноутбук
Дело об убийстве в «Малахите» ушло в суд: виновной грозит до 15 лет тюрьмы
Кировчане смогут отпраздновать Масленицу на катках
«Ростелеком» заключил с кировским абонентом первый электронный договор
Уголовница вытащила из брюк собутыльника 4 500 рублей