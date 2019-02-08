2019-02-08T11:17:23+03:00
Происшествия

Жителя Котельнича приговорили к году тюрьмы за кражу кофе

Ранее мужчина уже был судим за кражи и грабежи
Александр ЧАРУШИН
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Уже на выходе из магазина мужчину задержал полицейскийУже на выходе из магазина мужчину задержал полицейскийФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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17 сентября 2018 года в супермаркет на ул. Чапаева в Котельниче зашел 42-летний местный житель. Мужчина решил украсть 13 пакетов кофе на сумму 2 тысячи рублей. Он схватил товар прямо на глазах у продавца и попытался сбежать, однако уйти не удалось: в магазине в тот момент находился полицейский. Он и задержал злоумышленника.

- Уголовное дело завели по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 161 УК РФ «Покушение на грабеж», - сообщает прокуратура Кировской области. - Ранее мужчина уже был судим за кражи и грабежи. Рецидивиста в итоге наказали годом колонии строгого режима.

Ранее в Мурыгино уголовник залез через форточку в чужую квартиру и вынес из нее бытовую технику на 53 тысячи рублей: телевизор, ноутбук, роутер и фен. Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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