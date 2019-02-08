В Кирове фирма завалила гектар земли навозом

СЕГОДНЯ 10:56 2019-02-08T10:56:36+03:00

Компания не следила за пашнями и складировала навоз прямо на них. Фото: rshn43.ru

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В мае 2018 года эксперты проверили 19 земельных участков в Октябрьском районе города Кирова. Все 700 гектаров земли принадлежат одной местной фирме - как выяснилось, компания не следила за пашнями. Почти 83 гектара сельхозугодий заросли сорняками и кустарником, а еще на 1,1 гектара земли складировался навоз.

- Экспертиза показала, что в почве было сильно превышено содержание нефтепродуктов, кадмия, никеля, цинка, - сообщает управление Россельхознадзора по Кировской области. - Против фирмы завели протокол об административном правонарушении. Штраф для юрлица должен был составить 400 тысяч рублей, однако из-за имеющихся кредитов сумму снизили до 200 тысяч. 31 января штраф был выплачен в полном размере.

Ранее стало известно, что фирма из Ростова при демонтаже кабеля на пашнях в Сунском районе испортила 1 460 гектаров земли. За это она получила штраф - 2,4 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU