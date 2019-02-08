В регионе заработала горячая линия по проблемам с мусором

СЕГОДНЯ 10:55 2019-02-08T10:56:15+03:00

Если у вас есть жалобы на заваленные мусором контейнеры - вы можете пожаловаться региональному оператору Фото: Елизавета Захарова

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В соцсетях часто появляются жалобы на то, что не оборудованы мусорные площадки. Или же контейнеры переполнены и мусор валяется рядом с ними. Напомним, мусорная реформа началась в Кирове с 1 января. И в феврале все без исключения жители области получат квитанции, в которые будет включена оплата за мусор. Чтобы избежать проблем и накладок, региональный оператор по обращению с ТКО (твердыми коммунальными отходами) в Кировской области открыл горячую линию по вопросам, связанным с новой системой обращения с отходами.

- Кировчане и жители области могут задать вопросы, касающиеся заключения договоров, расчета и начисления платы за новую коммунальную услугу, содержания мест накопления отходов и многие другие, - сообщает АО «Куприт».

ВАЖНО

Телефон горячей линии: 8(8332) 68-03-56.

Режим работы - круглосуточный.

Также вопросы можно задать через форму обратной связи на сайте регионального оператора и в его группе в социальной сети Вконтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU