2019-02-08T10:04:09+03:00
Общество

Продавцов контрафактных лекарств оштрафовали на 260 тысяч рублей

В регионе продолжают отслеживать незарегистрированные и некачественные препараты
Александр ЧАРУШИН
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Росздравнадзор и полиция выявили 17 нарушений в сфере продажи лекарствРосздравнадзор и полиция выявили 17 нарушений в сфере продажи лекарствФото: Павел МАРТИНЧИК
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В правительстве Кировской области прошло заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Одним из центральных вопросов стал оборот незарегистрированных и некачественных лекарств. Как выяснилось, проверками в этой сфере занимаются Росздравнадзор и кировская полиция - они проводят совместные рейды по местам продажи препаратов.

- В сфере обращения лекарственных средств проведено 37 проверок, выявлено 17 нарушений, - сообщает пресс-центр правительства Кировской области. - Наложено штрафов на общую сумму 260 тысяч рублей.

Члены комиссии обсудили и вопросы качества нефтепродуктов на территории региона. В прошлом году было взято значительно больше проб топлива для отопительных систем. Так, проб мазута взяли на 78% больше, чем два года назад, а количество проб с нарушениями при этом снизилось на 9%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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