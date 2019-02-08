Продавцов контрафактных лекарств оштрафовали на 260 тысяч рублей
В правительстве Кировской области прошло заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Одним из центральных вопросов стал оборот незарегистрированных и некачественных лекарств. Как выяснилось, проверками в этой сфере занимаются Росздравнадзор и кировская полиция - они проводят совместные рейды по местам продажи препаратов.
- В сфере обращения лекарственных средств проведено 37 проверок, выявлено 17 нарушений, - сообщает пресс-центр правительства Кировской области. - Наложено штрафов на общую сумму 260 тысяч рублей.
Члены комиссии обсудили и вопросы качества нефтепродуктов на территории региона. В прошлом году было взято значительно больше проб топлива для отопительных систем. Так, проб мазута взяли на 78% больше, чем два года назад, а количество проб с нарушениями при этом снизилось на 9%.
ИСТОЧНИК KP.RU