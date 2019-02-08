Продавцов контрафактных лекарств оштрафовали на 260 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:04 2019-02-08T10:04:09+03:00

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В правительстве Кировской области прошло заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Одним из центральных вопросов стал оборот незарегистрированных и некачественных лекарств. Как выяснилось, проверками в этой сфере занимаются Росздравнадзор и кировская полиция - они проводят совместные рейды по местам продажи препаратов.

- В сфере обращения лекарственных средств проведено 37 проверок, выявлено 17 нарушений, - сообщает пресс-центр правительства Кировской области. - Наложено штрафов на общую сумму 260 тысяч рублей.

Члены комиссии обсудили и вопросы качества нефтепродуктов на территории региона. В прошлом году было взято значительно больше проб топлива для отопительных систем. Так, проб мазута взяли на 78% больше, чем два года назад, а количество проб с нарушениями при этом снизилось на 9%.

ИСТОЧНИК KP.RU