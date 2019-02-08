2019-02-08T10:54:25+03:00
Общество

В Кировской области стремительно растет заболеваемость ОРВИ

В больницы обратились за помощью уже более 9 тысяч человек
Анна КРЮКОВА
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ОРВИ продолжают болеть и дети, и взрослыеОРВИ продолжают болеть и дети, и взрослыеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Кировчане продолжают болеть ОРВИ. Число заболевших уже составило 9058 человек. Это ниже эпидемического порога всего на 0,5%.

- Прирост заболеваемости наблюдается в течение трех недель, - пояснили в уУправлении Роспотребнадзора по Кировской области. - По сравнению с прошлой неделей, количество заболевших выросло на 24,2%.

Из общего количества обратившихся за помощью 68,3% - дети. Среди малышей от 0 до 2 лет заболеваемость выросла на 14,8%, среди детей от 3 до 6 лет - на 24,0%. Также продолжают болеть ребята от 7 до 14 лет. Прирост заболеваемости в этой возрастной группе составил 35,5%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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