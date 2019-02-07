За неделю кировчане добыли 27 волков

СЕГОДНЯ 20:00 2019-02-07T20:00:21+03:00

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На неделе с 28 января по 3 февраля в Кировской области добыто 27 волков. Самая большая стая была ликвидирована в Лузском районе и окрестностях Лальска, в ней находилось 6 хищников. 5 волков убили в Свечинском районе, 4 волка - в Шабалинском. Также были успешными были рейды охотников в Малмыжском, Афанасьевском, Слободском, Юрьянском, Верхнекамском, Зуевском и Мурашинском районах.

- Всего с начала 2019 года в регионе добыто 78 волков, - сообщает Охотнадзор Кировской области. - Лидируют охотники Лузского района, добывшие 12 хищников. Численность волков в регионе постепенно снижается.

Напомним, с ноября Луза неоднократно подвергалась нападениям волков. Животные регулярно заходили в город, загрызали собак и пугали местных жителей. Городские власти в ответ заявляли, что «ситуация находится под контролем».

ИСТОЧНИК KP.RU