Кировчанка продала жительнице из Ставрополья несуществующую одежду
Девушка размещала объявления о продаже женской одежды в социальных сетях. На них обратила внимание жительница Ставропольского края. Она захотела купить несколько вещей и даже перечислила деньги за них.
- Посылку с одеждой потерпевшая так и не получила, - сообщили в УМВД России по Кировской области. - Тогда женщина обратилась в полицию. Выяснилось, что злоумышленница живет в поселке Ленинское Шабалинского района.
21-летняя девушка принимала заказы из разных регионов. Получая деньги за несуществующие предметы гардероба, она не отправляла посылки покупателям. В полиции сейчас проверяют ее на причастность к другим аналогичным правонарушениям. На девушку завели дело по статье «Мошенничество». Ей грозит до двух лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU