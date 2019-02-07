Кировчанка продала жительнице из Ставрополья несуществующую одежду

СЕГОДНЯ 17:37 2019-02-07T17:37:17+03:00

Девушка продавала через интернет вещи, которых у нее нет Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Девушка размещала объявления о продаже женской одежды в социальных сетях. На них обратила внимание жительница Ставропольского края. Она захотела купить несколько вещей и даже перечислила деньги за них.

- Посылку с одеждой потерпевшая так и не получила, - сообщили в УМВД России по Кировской области. - Тогда женщина обратилась в полицию. Выяснилось, что злоумышленница живет в поселке Ленинское Шабалинского района.

21-летняя девушка принимала заказы из разных регионов. Получая деньги за несуществующие предметы гардероба, она не отправляла посылки покупателям. В полиции сейчас проверяют ее на причастность к другим аналогичным правонарушениям. На девушку завели дело по статье «Мошенничество». Ей грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU