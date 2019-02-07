2019-02-07T17:36:37+03:00
Происшествия

Авария на трассе Киров - Советск: 37-летний мужчина погиб, еще трое в больнице

Был виновник аварии трезвым или пьяным, пока не установлено
Александр ЧАРУШИН
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Один из автомобилей вылетел на встречную полосу. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области.Один из автомобилей вылетел на встречную полосу. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области.
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Сегодня на трассе Киров - Советск столкнулись два фургона. Авария случилась в 13.00 часов в районе поворота на Верхошижемье. По предварительным данным, 33-летний водитель машины «Мерседес Бенц» выехал на встречную полосу, где на полной скорости врезался в «Мерседес Бенц Спринтер», которым управлял 31-летний мужчина.

- 37-летний пассажир «Спринтера» погиб на месте, - рассказали «Комсомолке» в УГИБДД УМВД России по Кировской области. - Оба водителя, а также 44-летний пассажир «Спринтера» получили травмы, их увезли в больницу. Был виновник аварии трезвым или пьяным, пока не установлено.

Напомним, вчера кировские СМИ сообщали об очередном обстрелянном автобусе маршрута № 1. Однако в полиции «Комсомолке» рассказали, что этот случай не похож на предыдущие - боковое стекло могло разбиться не от рук злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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