В Мурыгино экс-уголовник залез в квартиру через форточку и украл фен, куртку, роутер, телевизор и ноутбук

СЕГОДНЯ 16:42 2019-02-07T16:42:55+03:00

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Росгвардецы нашли подозреваемого, а вернуть все украденное имущество силовикам не удалось. Как выяснилось, 40-летний житель Мурыгино успел кое-что из незаконно добытого продать.

- Потерпевшая рассказала, что квартира осталась ночью без присмотра, потому что она сейчас живет в другом месте, - уточнили в УМВД России по Кировской области. - Из дома пропали телевизор, фен, куртка, роутер и ноутбук. Стоимость имущества составила 53 тысячи рублей.

Как выяснилось, злоумышленник проник в квартиру через открытую форточку. По информации полиции, в декабре он освободился из мест лишения свободы. Сейчас мужчину поместили под стражу. На него завели дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU