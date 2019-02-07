В Мурыгино экс-уголовник залез в квартиру через форточку и украл фен, куртку, роутер, телевизор и ноутбук
Росгвардецы нашли подозреваемого, а вернуть все украденное имущество силовикам не удалось. Как выяснилось, 40-летний житель Мурыгино успел кое-что из незаконно добытого продать.
- Потерпевшая рассказала, что квартира осталась ночью без присмотра, потому что она сейчас живет в другом месте, - уточнили в УМВД России по Кировской области. - Из дома пропали телевизор, фен, куртка, роутер и ноутбук. Стоимость имущества составила 53 тысячи рублей.
Как выяснилось, злоумышленник проник в квартиру через открытую форточку. По информации полиции, в декабре он освободился из мест лишения свободы. Сейчас мужчину поместили под стражу. На него завели дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU