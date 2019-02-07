2019-02-07T19:04:06+03:00
Происшествия

Дело об убийстве в «Малахите» ушло в суд: виновной грозит до 15 лет тюрьмы

Погибшая студентка мешала спать своей соседке
Александр ЧАРУШИН
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Против преступницы собрали достаточно улик. Фото: СУ СК России по Кировской областиПротив преступницы собрали достаточно улик. Фото: СУ СК России по Кировской области
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5 ноября 2017 года в квартире, расположенной в доме на ул. Московской, было обнаружено тело 23-летней девушки. Студентка медицинского университета была убита ударом ножа в шею. Криминалистам удалось снять с электрического щитка следы преступника - микрочастицы кожи. Как выяснилось, девушку убила ее 29-летняя соседка по подъезду.

Кировчанка убила шумную соседку.Видео: СУ СК России по Кировской области

- Под тяжестью доказательств соседка призналась в преступлении, - сообщает СУ СК России по Кировской области. - По словам убийцы, она просила погибшую убавить громкую музыку и не мешать ей отдыхать. Получив отказ, она взяла в своей квартире нож, вновь зашла к студентке и несколько раз ударила ее в шею, после чего сбежала. Хотя во время бесед с сотрудниками полиции она заявляла, что не знает ничего об этом ЧП.

Уголовное дело завели по ч. 1 ст. 105 «Убийство» и ч. 2 ст. 139 УК РФ «Незаконное проникновение в жилище». Максимальное наказание для девушки может составить 15 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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