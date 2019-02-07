2019-02-07T15:36:35+03:00
Общество

Кировчане смогут отпраздновать Масленицу на катках

Площадки будут стоять до конца мартовских гуляний
Евгений ДЕМИХОВ
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В прошлом году некоторым жителям города удалось посмотреть на сожжение чучелаВ прошлом году некоторым жителям города удалось посмотреть на сожжение чучелаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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По просьбам горожан общегородские катки будут работать еще целый месяц. Около некоторых из них организуют народные гуляния.

- Площадки на Спасской, Театральной площади и в Вересниках будут действовать до Масленицы, - рассказали в администрации города Кирова. - Самые массовые из них организуют в Вересниках.

Даже если на улице резко потеплеет, и лед на катках станет рыхлым, праздники не отменят. На сегодняшний день еще не известно, какие мероприятия ждут кировчан на Масленицу в 2019 году.

А вот в 2018 году на этот праздник организовывали ярмарки с традиционными народными играми и забавами. Также кировчане смогли увидеть сожжение чучела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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